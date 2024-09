Questo libro è l’incontro sperimentale tra due eterne passioni: poesia e immagini. Le poesie di Federica Re hanno una carica onirica e d’avanguardia; le foto di Adriano Max, riprese con tecniche che spaziano dal visibile all’infrarosso, mostrano dettagli reali del mondo che ci circonda.

Federica Re, laureata in lingue e letterature straniere, lavora in ambito editoriale. nel 2021 ha pubblicato la sua prima raccolta di poesie “Estroflessioni”, nel 2022, con suo marito, ha pubblicato “Le tre stimmate” e “Labirinto di Immagini”, nel 2023 “Lilith”. Adriano Max, laureato in fisica e scienze naturali, lavora in ambito informatico. Ha autoprodotto libri con scritti e raccolte di disegni e fotografie. E’ in corso di pubblicazione un catalogo che raccoglie i disegni esposti nella sua ultima mostra “Il Caso è un Occhio”.

Come per i precedenti pomeriggi domenicali sarà offerto un tè con dei dolci a tutti gli ospiti.

(foto archivio)