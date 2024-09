Cronaca

LOMAZZO – Grave incidente sull’autostrada A9, alle 15.30 di oggi. Il sinistro si è verificato nel tratto fra Lomazzo nord e Fino Mornasco, sul posto i vigili del fuoco per estrarre dai mezzi incidentati due uomini, di 63 e 58 anni, uno dei quali in serie condizioni, trasportato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel comasco. Questo il bilancio delleo scontro fra un furgone ed un autotreno guidato da un camionista ucraino, nei pressi dell’uscita della stazione di servizio Lario est in carreggiata nord.

Sul posto oltre all’automedica, auto infermieristica ed a due ambulanze anche la polizia stradale, che ha subito avviato accertamenti sull’accaduto, che come prevedibile ha causato code e rallentamenti lungo l’autostrada, con impatto anche sulla corsia sud per via dei curiosi che rallentavano per osservare ciò che stava succedendo.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio)

24092024