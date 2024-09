Città

SARONNO – Sparatoria in auto, due uomini in rianimazione: ecco tutta la ricostruzione.

E’ stato un sabato sera movimentato per la città di Saronno e in particolare per la zona della stazione ferroviaria teatro di un’intricata vicenda che si è risolta con due persone che hanno dovuto ricorrere alle cure mediche. Della vicenda si sta occupando il comando della polizia locale di Saronno che sta ricostruendo l’accaduto con le immagini della videosorveglianza e le testimonianze delle persone coinvolte.

C’è chi l’ha visto rientrando a casa dopo il cinema, chi passando in auto: qualcuno ha allertato la polizia locale altri si sono avvicinati e gli hanno chiesto se stesse bene e avesse bisogno di aiuto. Il riferimento va al senzatetto che si è stabilito nell’aiuola di fronte all’ospedale.

Con la musica elettronica è stata riaperta l’ex Isotta.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

24092024