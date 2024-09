Cronaca

SARONNO – “Mi aiutate a ritrovare la bicicletta?” Questo l’appello sui social dopo l’ennesimo furto avvenuto in città, nel mirino le due ruote.

“Mi hanno rubato la bicicletta tranciando il catenaccio all’interno del giardino di casa. È la bicicletta in foto, colore blu scuro con la scritta Gloria. Chiedo gentilmente di avvisarmi se doveste vederla in giro. Non ha valore economico, ma un grandissimo valore affettivo” il messaggio della proprietario della bici, che rilanciamo su ilSaronno nella speranza dei contribuire al ritrovamento della bicicletta.

Secondo alcuni dati, di qualche tempo fa, i furti di biciclette sono davvero una costante a Saronno: di media ne verebbe rubata una al giorno.

(foto: la bici che è stata rubata)

24092024