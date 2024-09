Pepe Unchained ($PEPU) ha raccolto 14,7 milioni di $ nella sua prevendita, mentre le coin a tema Pepe sono aumentate nell’ultima settimana.

Da 13,8 milioni di $ di giovedì, Pepe, con la sua blockchain, ha attirato altri 300.000 $ al giorno, portando il suo finanziamento totale all’importo attuale. Gran parte del nuovo afflusso di capitale è derivato dal rinnovato interesse rialzista nel settore delle criptovalute in seguito al sorprendente taglio dei tassi di 50 punti base della Fed, che ha aumentato i prezzi degli asset digitali da mercoledì.

Inoltre, Pepe Unchained ha annunciato sovvenzioni per sviluppatori per i costruttori che cercano di espandere il suo ecosistema L2, attirando più investitori sulla sua piattaforma e facendo sì che il suo predecessore, Pepe ($PEPE), si guardasse preoccupato alle spalle.

Le meme coin sono tornate di moda, superando la capitalizzazione di mercato di 40 miliardi di $ e attualmente raggiungendo 42,63 miliardi di $. I volumi di trading sono aumentati nell’ultima settimana.

Tra i token più gettonati che catturano l’attenzione degli investitori ci sono le popolari coin a tema Pepe. PeiPei ($PEIPEI) guida il gruppo, che è balzato di un notevole 58% negli ultimi sette giorni.

Segue da vicino PepeCoin ($PEPECOIN), che è salito del 10,11% in un solo giorno e del 43% in una settimana. La terza meme coin più preziosa, $PEPE, ha visto un solido rialzo del 5,62% da giovedì.

Mentre queste meme coin a tema Pepe hanno avuto successo ultimamente, la versione definitiva di Pepe, $PEPU, le ha superate tutte, raggiungendo un altro traguardo di prevendita, guadagnandosi il titolo di miglior token in prevendita nel 2024.

Dal suo lancio appena tre mesi fa, gli investitori hanno rapidamente riconosciuto come il progetto intende affrontare le stranezze della proprietà di Pepe, il che spiega il capitale che ha raccolto.

La soluzione è una blockchain proprietaria progettata per offrire velocità 100 volte superiori a quelle di Ethereum a una frazione dei costi delle commissioni, qualcosa che nessun altro token a tema Pepe offre.

Quindi, mentre i token Pepe si godono il loro momento, $PEPU aspetta pazientemente dietro le quinte, pronto per scatenarsi.

In preparazione al lancio della sua chain Layer 2, Pepe Unchained ha introdotto “Pepe Frens With Benefits“, un’iniziativa per assegnare sovvenzioni agli sviluppatori che creano progetti sulla sua nuova catena.

Gli sviluppatori sono incoraggiati a creare progetti, inviare domande di sovvenzione e attendere il voto del Pepe Council. Riceveranno la sovvenzione se selezionati, con apertura delle domande nel quarto trimestre del 2024.

It’s essential that we equip developers with all the necessary tools—comprehensive guides and financial support—to build outstanding dApps.

In Q4, we’ll officially open grant applications for developers looking to build on Pepe L2.

This is your chance to help shape the future…

— Pepe Unchained (@pepe_unchained) September 18, 2024