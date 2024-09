Altre news

LEGNANO – SARONNO – Sabato 21 settembre una delegazione del consiglio direttivo dell’associazione Sicilia a Saronno, guidata dal presidente Carmelo Faranda, si è recata a Legnano per assistere a un importante evento in memoria del giudice Rosario Livatino, magistrato siciliano ucciso dalla mafia il 21 settembre 1990 e beatificato il 9 maggio 2021. In occasione del 34esimo anniversario del suo martirio, l’ex tribunale di via Gilardelli è stato intitolato a Livatino, un simbolo di legalità e giustizia.

La cerimonia è stata seguita dall’inaugurazione della mostra “Sub tutela dei” nel Palazzo Leone da Perego, suddivisa in quattro sezioni: la vita, la professione, il martirio e la beatificazione, e l’eredità del “giudice ragazzino”. La mostra rende omaggio al coraggio di Livatino, che ha lottato fino alla fine per contrastare il potere mafioso.

Durante la giornata, il sindaco di Legnano Lorenzo Radice, Nicoletta Guerrero, presidente della sezione gip del tribunale di Genova e il cugino del giudice, il professor Salvatore Insenga, insieme ad altri relatori, hanno ricordato l’importanza del suo esempio, evidenziando il profondo impegno di Livatino per la giustizia e la difesa dei più deboli.

L’evento rientra nel progetto dell’amministrazione comunale “Passi di legalità“, volto a promuovere iniziative educative contro le mafie. Anche le scuole e varie associazioni del territorio stanno organizzando attività per diffondere i valori della legalità tra i giovani e i cittadini.

