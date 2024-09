news

Nell’ultima settimana Bitcoin ha registrato un incremento di oltre il 7%, superando la soglia dei 63.000 dollari. Questo movimento rialzista potrebbe proseguire, e un ulteriore balzo oltre i 65.000 dollari confermerebbe la tendenza positiva. Bitcoin, infatti, è trainato da cambiamenti nella politica monetaria, ma ci sono anche altri fattori che sostengono la fiducia a medio termine tra gli investitori.

I dati on-chain rivelano che sempre meno investitori sono disposti a vendere i propri Bitcoin. Sebbene la domanda di acquisto non sia esplosiva, la pressione di vendita è in costante calo, contribuendo alla stabilità del prezzo. Questo fenomeno indica una crescente volontà degli investitori di mantenere a lungo termine le proprie partecipazioni in Bitcoin, in attesa di ulteriori aumenti di valore.

Parallelamente, mentre Bitcoin rimane la principale scelta d’investimento nel settore delle criptovalute, Pepe Unchained (PEPU) si sta affermando come innovatore, un progetto altamente rivoluzionario che punta al il lancio di una Layer 2 dedicata alle meme coin. Finora, il progetto ha raccolto oltre 14 milioni di dollari, dimostrando di essere molto più di una semplice valuta divertente, catturando l’attenzione anche da parte di alcune balene crypto che hanno acquistato in maniera massiccia tra luglio e agosto.

Bitcoin: meno venditori e accumulo da parte degli hodler

L’indicatore “Bitcoin Short-Term Holder Supply 30D Change” misura il cambiamento dell’offerta di Bitcoin detenuta dai titolari a breve termine su un periodo di 30 giorni. La diminuzione di questo valore suggerisce che sempre più Bitcoin stanno passando dalle mani di investitori a breve termine a quelle di detentori a lungo termine. Attualmente, questo indicatore è ai livelli più bassi dal 2012, segnalando un forte accumulo da parte degli investitori a lungo termine. Questo trend evidenzia una fiducia crescente nei futuri aumenti di prezzo, con meno venditori sul mercato e una pressione di vendita in continua diminuzione.

Di conseguenza, la riduzione della quantità di Bitcoin disponibili da parte di chi solitamente effettua operazioni short therm, crea un ambiente favorevole a una crescita del prezzo, consolidando e valorizzando la posizione di coloro che mantengono i propri asset nel lungo periodo.

Pepe Unchained introduce il primo Layer 2 per le meme coin

Dal punto di vista delle innovazioni, aumentano le soluzioni sulla Layer2 per Ethereum, con l’obiettivo di migliorare scalabilità, velocità ed efficienza della rete. Queste soluzioni vengono utilizzate in diversi settori, come la DeFi, i giochi e gli NFT. L’utilizzo che ne fa Peoe Unchained testimonia la versatilità della Layer 2 e la sua molteplicità di utilizzi, che permettono transazioni più rapide e convenienti. Nel 2024, le meme coin stanno vivendo un ritorno di popolarità nel mondo cripto, e Pepe Unchained si distingue per l’unicità del suo progetto. Durante la fase di prevendita, il progetto ha già raccolto più di 14 milioni di dollari, attirando l’attenzione di una comunità che continua a crescere, con numeri importanti su X e Telegram. Pepe Unchained si differenzia dalle altre monete meme per la sua innovazione tecnologica: l’introduzione di una soluzione Layer 2, specifica per questo tipo di valuta.

Il successo del progetto è legato alla combinazione di un forte branding legato ai meme e di una tecnologia solida. La soluzione Layer 2 sviluppata da PEPU non solo promette transazioni più veloci, ma anche a costi ridotti. Questa innovazione rende Pepe Unchained un pioniere nell’utilizzo di tecnologie avanzate nel mondo delle meme coin. Il progetto prevede anche l’introduzione di un proprio DEX e un Block-Explorer, con l’obiettivo di creare un intero ecosistema.

Il prezzo di PEPU è previsto in aumento nelle prossime ore, offrendo un’ulteriore opportunità per coloro che desiderano investire. Gli utenti interessati possono visitare il sito ufficiale e scambiare ETH, USDT o BNB per PEPU, con la possibilità di effettuare acquisti anche tramite carta di credito. I token messi in staking rilasciano un APY attualmente del 147%, con oltre un miliardo di token già messi in staking.

Nelle ultime ore è stata resa nota una novità dal team di sviluppatori. È stato introdotto il Pepe Frens Whit Benefits, un meccanismo premiale per gli sviluppatori di blockchain che volessero costruire sull’innovativo Layer 2 di Pepe Unchained.