SARONNO – La struttura complessa di oncologia dell’ospedale di Saronno, diretta dal dottor Giuseppe Di Lucca, ha raggiunto un nuovo significativo obiettivo, realizzando una convenzione con la scuola di specializzazione in oncologia dell’università di Milano Bicocca diretta

dal professor Diego Cortinovis.

“La convenzione da un lato rappresenta un riconoscimento del valore della nostra struttura, in grado di seguire il paziente oncologico a 360 gradi e di trasmettere le sue competenze anche in ambito formativo per la crescita di nuovi professionisti, dall’altro rafforza la collaborazione con i centri hub dell’oncologia lombarda per costruire modelli gestionali comuni in grado di migliorare i risultati clinici” afferma Di Lucca.

A partire dal prossimo anno l’ospedale di Saronno comincerà ad accogliere nel reparto di oncologia giovani specializzandi che effettueranno qui una parte del loro percorso formativo; il ruolo del reparto di oncologia sarà soprattutto quello di arricchire le loro conoscenze sulla pratica clinica, in modo che possano affrontare tutte le situazioni più comuni dal punto di vista diagnostico e terapeutico e accrescere la propria autonomia. Sarà data rilevanza anche alla psicologia e agli aspetti di comunicazione con l’ammalato ed i suoi familiari.

“Far parte del mondo universitario vuol dire contribuire attivamente all’evoluzione culturale dell’oncologia che, grazie soprattutto ai progressi della biologia molecolare e della ricerca farmaceutica, sta diventando sempre più complessa e sfaccettata” – prosegue il dottor Di Lucca – Il nostro obiettivo è sempre quello di dare il meglio ai nostri pazienti, compatibilmente con le risorse della nostra Asst (la cui direzione si sta muovendo energicamente per la promozione della crescita) e con la sostenibilità”

“A breve , grazie all’acquisizione di nuovi medici, riapriremo finalmente l’attività di degenza , che nell’ultimo anno è stato il tassello mancante per la presa in carico globale. Si sta inoltre implementando il processo di creazione dei gruppi oncologici multidisciplinari con la partecipazione di svariati professionisti dei presidi aziendali. La discussione dei migliori percorsi diagnostici e terapeutici per ogni paziente è un momento di crescita personale e un passo fondamentale per uniformare i processi di cura e fornire i risultati migliori” sottolinea Di Lucca.

“La struttura complessa di oncologia del presidio ospedaliero saronnese procede lungo un percorso di innovazione, collaborazione e capacità

multidisciplinari che merita il nostro plauso – conclude il direttore sanitario, il dottor Stefano Schieppati – Le indiscusse capacità del dottor Di Lucca, unite agli sforzi messi in atto dalla sua equipe per la totale ripartenza del reparto da lui diretto, forniscono quelle risposte necessarie alle esigenze di crescita che la nostra azienda desidera perseguire, al fine di offrire ai pazienti i migliori procedimenti di cura”.

(foto d’archivio)

