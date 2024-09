Città

SARONNO – “Da un anno la palestra del liceo GB Grassi non è agibile per i danni provocati dalla grandinata dell’estate 2023. Neanche all’inizio del nuovo anno scolastico famiglie e insegnanti hanno avuto notizie su quando inizieranno i lavori e quando sarà agibile la palestre. Cara Provincia, caro presidente Magrini… è possibile fornire agli studenti non dico uno spazio per fare educazione motoria ma quanto meno delle risposte e delle tempistiche?”.

E’ l’intervento di Gianpietro Guaglianone capogruppo di Fratelli d’Italia a Saronno che rilancia l’appello dei genitori e degli studenti del GB Grassi. “Il problema è stato segnalato dai genitori e mi aspettavo che arrivasse una risposta della Provincia che invece è silente (uno stile un po’ Airoldi che sia l’aria di Saronno che ispira a tutti grandi silenzi… chissà). Visto che l’attuale presidenza ha seguito il progetto per la realizzazione delle nuove classi, il cui cantiere impedisce al momento l’accesso ai campi esterni, ma anche gli altri interventi di riparazione post grandinate delle scuole superiori troverei doveroso che fornisca una risposta concreta alle famiglie prima che le elezioni diano “la scusa” per un’altra assenza di soluzioni e risposte”.

Sull’argomento interviene anche Silvio Maiocchi, capogruppo di Fratelli d’Italia a Caronno Pertusella: “Questa problematica ricade su tutto il Saronnese e spiace vedere che la Provincia abbia trattato l’argomento con superficialità. Questo avvalora i nostri appelli per una provincia più attenta al territorio. Soprattutto occorre creare con urgenza un ponte tra il nord ed il sud della Provincia, spesso dimenticato…”

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti