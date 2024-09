Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Ieri alle 5.25 tamponamento fra due auto a Caronno Pertusella in via Fermi: l’ambulanza della Croce azzurra ha soccorso un ventenne e un 34enne per i quali non c’è comunque stato bisogno del trasporto in ospedale.

A Cesate alle 8 in via Dodicesima strada una auto è uscita di strada: sul posto ambulanza della Croce azzurra e auto-infermieristica per soccorrere un 33enne ed un 37enne, anche per loro non è stato necessario il trasporto in ospedale.

A Lomazzo alle 15 in via Ceresio per una caduta dalla motocicletta è stata soccorsa una ragazza di 16 anni, trasportata all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel comasco per essere medicata di lievi contusioni.

(foto archivio: ambulanza della Croce azzurra)

24092024