Groane

LAZZATE – Tutto è pronto per la XIX edizione della sagra della Patata di Lazzate, in programma dal 26 al 29 settembre nella piazza principale del Borgo, per l’occasione vestita a festa e opportunamente coperta con un maxi tendone.

Da giovedì sera fino a tutta la giornata di domenica, è ricco il programma di iniziative e intrattenimenti che renderanno ancora più piacevole l’opportunità di sedersi a tavola in compagnia. Sotto la maxi tensostruttura da oltre 1000 metri quadri, si potranno gustare i piatti della tradizione tra cui quelli a base del “pom de tèra”, così come viene chiamato in lingua locale il tubero la cui coltivazione si narra venne introdotta da queste parti da Alessandro Volta, che a Lazzate aveva l’abitudine di trascorrere periodi di vacanza. Sabato e domenica, si affiancheranno alla sagra anche i mercatini d’autunno con le bancarelle di prodotti stagionali.

Ma andiamo con ordine: giovedì sera, 26 settembre, la sagra si aprirà con l’esibizione del gruppo Acquarius live music, che propone un repertorio anni ‘60, ‘70 e ‘80. Venerdì 27 toccherà a Christian Boselli far ballare e divertire il pubblico con il suo dj set anni ‘70, ‘80 e ‘90 con vocalist Jump e diretta con Radio Studio +. Sabato 28 sul palco Mammiboy con la discodance ‘70 e infine domenica sera toccherà a Popsonica con musica pop rock anni ‘80-2020.Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21,30. In Casa Volta sarà allestita e visitabile durante l’intero periodo della festa la mostra “Invito all’autunno, colori, saperi e sapori”, a cura di Cristina Volontè.

Sabato 28 dalle 14,30 alle 18,30 e domenica 29 dalle 11 alle 19 ci sarà il laboratorio creativo dedicato ai bambini per scoprire la ricchezza degli alimenti che la natura ci offre. Domenica 29, dalle 15, ci sarà l’esibizione del gruppo folcloristico “I Brianzoli” con la

sfilata per le vie del borgo in abiti d’epoca del Seicento Lombardo e intrattenimento musicale della cultura brianzola.

Da sabato alle 10 apriranno i mercatini che quest’anno vedranno la presenza di ben 37 espositori disposti lungo le vie principali del Borgo con prodotti tipici, dai salumi ai formaggi, dai vini ai liquori, passando per gli oggetti artigianali, accessori e attrezzature,

idee regalo, composizioni, curiosità. Come sempre, anche per la sagra della Patata è possibile prenotare in anticipo il posto a tavola, collegandosi al sito www.borgoinfesta.eu: in pochi giorni sono già stati prenotati quasi 1000 posti prenotabili. Ricordiamo che si può comunque sempre presentarsi direttamente alla festa senza prenotazione e tutti avranno la possibilità di accomodarsi.

“L’elevato numero di prenotazioni e l’interesse che percepiamo attorno alla sagra, raccontano di una crescita esponenziale del successo di pubblico, così come abbiamo già registrato con Vacanze nel Borgo” -dice il sindaco Andrea Monti. “Vogliamo compiere un balzo in avanti, un ulteriore salto di qualità per i nostri eventi. La nostra è sempre una visione sul lungo periodo, ci stiamo preparando a intercettare i possibili benefici che il crescente successo della piazza milanese potrà portare anche a noi che siamo posti in posizione strategica, a metà strada tra Milano e Como, le due mete turistiche in forte ascesa negli ultimi anni”.

(foto archivio)