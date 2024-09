Città

SARONNO – Trascinata dalla corrente o gettata nel corso d’acqua nelle vicinanze? Da qualche giorno la carcassa di una bicicletta è “incagliata” nel torrente Lura nei pressi del ponticello fra via Marconi e via Filippo Reina.

Impossibile stabilirne la provenienza, e non certo la prima volta che nel Lura “affiora” una bici: in passato ne era stata anche recuperata qualcuna e c’era stata la bella iniziativa di Alberto Paleardi, già membro del consiglio di amministrazione del Parco Lura, che non solo era sceso a prenderla nel letto del fiumiciattolo ma l’aveva anche fatta restaurare: la bicicletta era stata poi venduta a scopo benefico, una iniziativa a forte valenza simbolica.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: la bicicletta incagliata nel torrente Lura all’altezza del ponticello fra via Marconi e via Filippo Reina)

24092024