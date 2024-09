Cronaca

SARONNO – Un ragazzo addormentato in mezzo alla scala che porta alla banchina del primo e secondo binario della stazione di Saronno sud, con i pendolari costretti a svegliarlo, o peggio ancora nel tentativo di svegliarlo, per chiedergli di passare.

E’ l’immagine che un viaggiatore ha condiviso stamattina, martedì 24 settembre, nel gruppo Facebook “Sei di Saronno se” suscitando molta amarezza, prese di posizione e preoccupazione.

Purtroppo non si tratta di una novità: è capitato spesso che i viaggiatori preoccupati chiamassero il numero unico per le emergenze per persone alternate o vittime di malore all’interno dello scalo, o che chiedessero un intervento per controllare che fossero solo addormentati. Diverse anche le volte in cui i pendolari hanno condiviso le immagini di quanto si trovano davanti al mattino, nella speranza di un intervento risolutivo. Del resto, nel weekend, grande clamore aveva suscitato la presenza di un senzatetto che aveva scelto di dormire con il suo sacco a pelo nell’aiuola di piazzale Borella.

Tornando a Saronno sud, l’Amministrazione ha annunciato un piano ad hoc: “E’ un progetto di prevenzione e limitazione dei rischi a persone che fanno uso di sostanze stupefacenti – ha spiegato durante l’illustrazione del piano sicurezza l’assessore ai Servizi Sociali Ilaria Pagani – ci sarà un presidio con educatori che prendono contatti e agganciano queste persone indirizzandole a percorsi di cura e di sostegno monitorando anche quello che succede in stazione. Ci sarà una postazione fissa, 5 giorni alla settimana a Saronno sud, e una mobile che sarà spostata in giro per la città per intervenire nelle situazioni precarie a partire dalla stazione a Retrostazione. Ci sarà una governance che permetterà di unire servizi sociali, polizia locale, autorità sanitarie in unico coordinamento”. Il progetto è stato finanziato fino a fine 2024 e dovrebbe essere attivato in tempi brevi.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti