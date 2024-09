Altre news

SARONNO – In occasione della Settimana Europea della Mobilità, l’associazione culturale Helianto, in collaborazione con Fiab Saronno e Croce Rossa Italiana, ha regalato alla città un evento speciale: il monologo “Alfonsina, pedalare controvento”, scritto e interpretato da Antonio Siciliani. La rappresentazione si è svolta nella suggestiva cornice della Cascina della Vigna (ex Paiosa), immersa nel verde del Parco Lura, e ha emozionato il numeroso pubblico presente.

L’evento teatrale ha fatto da cornice alla conclusione della pedalata organizzata da Fiab, un’iniziativa volta a promuovere la mobilità sostenibile e l’uso della bicicletta.

Antonio Siciliani ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso raccontando la straordinaria storia di Alfonsina Strada, la prima e unica donna a partecipare al Giro d’Italia nel 1924, sfidando i pregiudizi e le convenzioni sociali del suo tempo. Il monologo ha messo in luce il coraggio e la determinazione di una donna che, con la sua passione per il ciclismo, è diventata un simbolo di libertà e un’icona del femminismo.

Il pubblico, composto anche da molti bambini, è rimasto profondamente colpito dalla forza del messaggio trasmesso. La storia di Alfonsina Strada, paladina della libertà e dell’emancipazione femminile, ha toccato tutti per la sua attualità e importanza.

