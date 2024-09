Città

SARONNO – Il conto alla rovescia è partito e finalmente inizierà ad essere utilizzato l’x2 l’edificio realizzato nell’ambito del contratto di quartiere Matteotti in via Amendola il cui cantiere si è concluso nel 2021.

A spiegare tempi e destinazioni è stata l’assessore ai Servizi Sociali Ilaria Pagani durante il question time: “Sarà inaugurato domenica 13 ottobre giornata dell’inclusione con la collaborazione delle cooperative sociale che vi opereranno, delle associazioni e territorio e con la collaborazione dell’associazione il Gabbiano”.

Un momento di festa che sarà anche l’occasione per visitare gli spazi disponibili nella struttura: “Abbiamo strutturato alloggi per rispondere alle emergenze abitative (ossia per un massimo sei mesi), per le dimissioni protette dall’ospedale ed anche per i progetti di autonomia abitativa dei persone disabili nell’ambito del progetto “Dopo di noi”. Ci sarà una sperimentazione legata al co-housing sociale “realizzati con finanziamenti europei” ma anche spazi di integrazione con il quartiere: “Nel piano terra saranno attivati servizi per il quartiere e di coesione sociale come sedi delle associazioni e un ambulatorio di Croce Rossa che sarà attivo da ottobre”.

