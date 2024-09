Altre news

SARONNO – Oggi cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento associate a piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 16mm di pioggia. Durante la giornata, la temperatura massima registrata è di 22°C, la minima di 13°C, mentre lo zero termico si attesta a 2832m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: pioggia. Per maggiori dettagli, puoi consultare 3BMeteo.

L’alta pressione si indebolisce, favorendo l’arrivo di aria più umida che porterà a un lento aumento della nuvolosità nel pomeriggio, con deboli piogge dalla serata. Sulle basse pianure occidentali ci saranno nubi sparse alternate a schiarite, mentre sulle orientali la nuvolosità aumenterà dal pomeriggio. Nelle zone prealpine e sulle Alpi Retiche ci si attende un graduale peggioramento con deboli piogge in serata.

