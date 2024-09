Volley

CARONNO PERTUSELLA – Continua a pieno ritmo la preparazione della Rossella Pallavolo Caronno (serie B maschile) che in questi giorni, oltre al lavoro in sala pesi e sul campo, ha effettuato anche sedute di potenziamento sulla sabbia ed in piscina.

Staff tecnico e nutrizionista hanno anche effettuato una serie di test di valutazione funzionali alla pianificazione di un programma di alimentazione e allenamento che consenta ai ragazzi gialloblu, il tutto con l’obiettivo di migliorare costantemente le loro performance. Insomma, non si sta davvero lasciando nulla al caso per ben figurare nella prossima annata sportiva.

