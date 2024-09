Primo piano

SARONNO – Oggi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata, la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 15°C, con lo zero termico che si attesterà a 2755m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, mentre al pomeriggio da Est. Nessuna allerta meteo presente. Per ulteriori dettagli, consulta 3BMeteo.

Infiltrazioni di aria umida raggiungono la regione, portando molte nubi fin dal mattino e deboli piogge verso sera. Nelle basse pianure occidentali, le piogge temporalesche saranno assorbite nel pomeriggio, mentre sulle pedemontane e alte pianure si avranno cieli coperti con qualche breve schiarita. Anche sulle Prealpi orientali e occidentali i cieli saranno molto nuvolosi, con piogge deboli che si intensificheranno nel pomeriggio.

