SARONNO – Al via la nuova stagione di Art foyer, programma continuativo di mostre allestite nel foyer del Teatro di Saronno a cura di Associazione culturale Helianto e associazione Artigianarte (dell’artista Sabrina Romanò) in collaborazione con il Teatro Giuditta Pasta.

Con Natura est/Fibonacci tour, Giorgio Piccaia, dopo le mostre evento di Pisa, Sordevolo, Varese, Como e Rimini, porta a Saronno la sesta tappa del progetto Piccaia/Fibonacci: un’esposizione in divenire che ha come filo conduttore il rapporto tra i Numeri e la Natura. Al centro della sua ricerca artistica ci sono infatti i celebri numeri della sequenza di Fibonacci.

Come di consueto il pubblico avrà modo di incontrare e conoscere l’artista italo-svizzero in occasione dell’evento di presentazione, programmato per sabato 28 settembre alle 17.30

Un appuntamento reso ancor più speciale dall’imperdibile performance artistica degli attori dell’associazione. La presentazione si concluderà con il consueto aperitivo allestito a cura di Galli al Teatro. La mostra Natura Est/Fibonacci tour di Giorgio Piccaia è allestita a cura di Sabrina Romanò ed è visitabile nel foyer del teatro dal 28 settembre al 3 novembre in occasione degli spettacoli in cartellone e negli orari di apertura della biglietteria.

“Questa esposizione – scrive Sabrina Romanò – è il continuo del progetto Piccaia/Fibonacci, iniziato con le mostre evento a Pisa, Sordevolo, Varese, Como e Rimini. Piccaia/Natura Est/Fibonacci tour è infatti la sua prosecuzione: una esposizione in divenire che ha

come filo conduttore il rapporto tra i Numeri e la Natura. I numeri indo-arabi della Sequenza di Leonardo Pisano (Pisa 1170 circa -1242 circa) sono usati da Piccaia come segni grafici: un omaggio all’Immenso. La proporzione aurea che è parte della successione rispecchia l’armonia della Natura, è il divino e la chiave d’oro che unisce tutti i misteri. L’arte reale è il principio unificatore, il susseguirsi della somma di numeri con la sua progressione è vita dove il risultato del rapporto tra due cifre consecutive dà il numero irrazionale 1,618…..

chiamato anche phi o rapporto aureo. Le tele, gli acetati, le carte, i papiri e le piccole sculture esposte sono strumenti nella via iniziatica

dell’artista italo svizzero. In contemporanea al Centro Brera di via Formentini 10 a Milano (dal 1° al 31 ottobre) sono in mostra

una trentina di altre opere di Giorgio Piccaia in un legame alchemico con quelle esposte per Art foyer.”

(Foto di Luca Roncalli)