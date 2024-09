Calcio

SARONNO – Anticipi di orario e di giornata, posticipi e turno infrasettimanale: non sempre facile per i tifosi riuscire a raccapezzarsi col calendario del “calcio moderno”, tutte queste novità portano le gare ad essere giocare anche in altri giorni ed ore rispetto a quelli canonici della domenica pomeriggio, non solo nelle categorie professionistiche ma anche in Eccellenza.

Per quanto riguarda il Fbc Saronno (che è al comando della classifica), l’atteso derby – e match di alta classifica – per la 4′ giornata di campionato si gioca sì domenica ma mezz’ora prima delle altre gare, ovvero si inizierà alle 15, allo stadio lazzatese di via Laratta.

Nella 5′ giornata sabato 5 ottobre anticipo al sabato per Robbio Libertas-Ardor Lazzate e Fbc Saronno-Solbiatese, sempre con inizio alle 20.30.

Attenzione alla data di mercoledì 23 ottobre quando in blocco tutte le squadre disputeranno l’anticipo della 17′ giornata di andata, che altrimenti sarebbe finita troppo “sotto” Natale: per ora tutte le partite sono previste alle 20.30 ma ci saranno sicuramente variazioni di orario. Sono previste, per quanto concerne le squadre locali, Ardor Lazzate-Legnano, Fbc Saronno-Rhodense e Robbio Libertas-Caronnese.

