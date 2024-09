Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Dopo il mezzo passo falso del turno prevedente, il pari col Brero, la Varesina calcio, formazione di Venegono Superiore che milita in serie D, ha ripreso subito la marcia vincendo 3-1 contro il Sangiuliano city.

“Sul campo dei milanesi domenica è stata una vittoria meritata – dicono i dirigenti della Varesina – con primo gol del giovane Siciliano, classe 2006”. Un successo che consente alla Varesina di resta nelle zone alte della graduatoria del campionato che si è dunque aperto in modo decisamente positivo per la squadra venegonese, che d’altra parte non nasconde le proprie ambizioni di disputare una stagione al vertice.

25092024