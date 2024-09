Groane

CERIANO LAGHETTO – Torna la tradizionale festa di San Michele a Ceriano Laghetto: la quartantasettesima edizione della celebrazione ha avuto inizio ieri, martedì 24 settembre, e proseguirà fino al prossimo lunedì 30 settembre, al centro civico Dal Pozzo. Si tratta infatti della tradizionale festa patronale della frazione Dal Pozzo, organizzata dalla Parrocchia S. Vittore Martire con il patrocinio del Comune di Ceriano Laghetto.

Il programma vede mercoledì 25 settembre la finale del torneo di scala quaranta, iniziata martedì 24, alle 20; giovedì 26 settembre, invece, si terrà l’incontro di preghiera alle 20.30. Programma più fitto per venerdì 27 settembre: alle 19.30 verranno infatti aperti gli stand gastronomici, mentre alle 21 si scende in pista da ballo con balli country di “La gang degli orsi” e “Western catalan”.

Sabato 28 settembre, alle 14 si terrà l’apertura pesca di beneficenza e dei gonfiabili per bambini, alle 15 l’open day baseball con “Braves”, alle 15.30 i parroci si mettono a disposizione per le sante confessioni. Dalle 19 si torna a fare festa con l’apertura stand gastronomico e alle 19.30 l’associazione “In x Aut”, ospite della serata, prenderà la parola. Dalle 21, si torna a ballare con “Tino e Alice”.

Domenica 29 settembre si inizia alle 9.45 con la santa messa. Alle 11 si riparte con l’apertura pesca di beneficenza, truccabimbi,

creiamo e coloriamo insieme, gonfiabili per bambini, alle 11.30 si terrà la dimostrazione di pilates con “Quelle del Fitness”. Pranzo tutti insieme dalle 12.30 con l’apertura stand gastronomico, a cui si accompagnerà la musica dal vivo con i “Dpb- Italian rock band”. La merenda delle 16 verrà celebrata con un grande nutella party, mentre alle 16.30 si potrà assistere alla dimostrazione kick boxing con “Rsfc Italian”. Dalle 18 si parte con la santa processione con la statua di San Michele per le vie della Frazione (via Carso. via Solferino, via Col di Lana, via Montello, via Solferino, via Carso, Chiesa). Si conclude alle 19.30 con un ricco apericena, esibizione di jazzercise con “Quelle del Fitness”, a seguire hip hop con la scuola di ballo “Sporting Club” e alle 21 l’estrazione sottoscrizione a premi.

Lunedì 30 settembre si conclude la festa patronale con la messa per tutti i defunti della frazione alle 20.30.

(foto archivio: una precedente edizione della processione per la festa di San Michele)