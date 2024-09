Groane

COGLIATE – L’amministrazione comunale di Cogliate parla del successo del progetto Smart (Sorveglianza e Monitoraggio Avanzato del Territorio), finanziato da Regione Lombardia, che prevede pattugliamenti speciali del territorio ad opera della Polizia Locale in collaborazione con altri comuni della zona.

“Il progetto, che mette in rete più amministrazioni comunali, ha dimostrato già nei primi giorni di attuazione un’importante efficacia nel rafforzare la sicurezza locale, grazie a una maggiore presenza delle forze dell’ordine soprattutto in orari serali e notturni, solitamente meno presidiati. Questo ha permesso di monitorare e prevenire episodi di criminalità e garantire una maggiore tranquillità ai cittadini di Cogliate e dei comuni limitrofi.

In particolare, il progetto Smart ha reso possibile: un incremento delle pattuglie sul territorio in orari strategici, spesso meno coperti; una sorveglianza coordinata tra più comuni, che ha permesso una gestione più efficiente delle risorse e un intervento tempestivo nei casi di emergenza; la realizzazione di un sistema di controllo in grado di rispondere in modo più efficace alle esigenze della comunità.

L’amministrazione comunale di Cogliate desidera ringraziare Regione Lombardia per il fondamentale supporto finanziario, i comuni coinvolti per la preziosa collaborazione e gli operatori della Polizia Locale per il continuo impegno. Il progetto terminerà nei prossimi giorni e si confida venga riproposto da Regione Lombardia visti gli ottimi risultati ottenuti. Durante l’ultimo pattugliamento gli operatori hanno eseguito numerosi controlli ai veicoli in circolazione, concludendo con un ritiro di patente per guida in stato di ebbrezza, il conducente è stato denunciato in quanto riscontrato con tasso superiore del doppio consentito di legge.

