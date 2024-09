news

Il 2024 ha visto un grande ritorno delle meme coin sul mercato. Sebbene siano ritenuti investimenti rischiosi, questi token sono diventati uno dei trend del settore, in quanto hanno un valore accessibile e sono legati a dei progetti interessanti.

Crypto All-Stars è un progetto che unisce meme coin e staking, con l’obiettivo di creare un ecosistema completo per riunire tutti gli appassionati di questa tipologia di token.

Durante la sua presale, Crypto All-Stars ha raccolto più di 1,5 milioni di dollari, con il token STARS venduto a un valore iniziale di 0,0014593 dollari.

Il valore del token aumenterà nelle successive fasi della presale, fino al lancio su exchange ed exchange decentralizzati.

Il progetto sta attirando sempre più trader di meme coin, così come gli investitori in cerca di nuovi token per differenziare il proprio wallet.

In questo articolo analizziamo le caratteristiche di Crypto All-Stars e quali vantaggi può offrire ai trader.

VAI ALLA PRESALE DI CRYPTO ALL-STARS

Il MemeVault

Nel settore delle criptovalute, lo staking è una delle meccaniche più usate dai trader per ottenere ricompense passive.

Questo particolare sistema viene adoperato nelle blockchain con protocollo Proof-Of-Stake, come ad esempio Ethereum, rivelandosi molto più accessibile rispetto al Proof-of-Work del Bitcoin.

Se per il mining servono costose attrezzature e ampie conoscenze tecniche, per lo staking è sufficiente un dispositivo con una connessione internet.

I trader non devono fare altro che bloccare una determinata quantità di token nel proprio wallet, in modo da avere la possibilità di essere scelti come validatori di un blocco della rete e venire ricompensati.

Il MemeVault di Crypto All-Stars è un protocollo multi-staking e multi-token che consentirà agli utenti di mettere in staking fino a 12 meme coin.

Grazie al MemeVault, i titolari delle meme coin potranno metterle in staking con un unico protocollo (Proof-of-Stake) e ottenere ricompense nel token nativo della piattaforma, lo STARS.

Il progetto supporterà le seguenti meme coin:

Pepe

Dogecoin

Shiba Inu

Floki Inu

Brett

Mog Coin

Milady

Turbo Token

Toshi The Cat

Coq Inu

Bonk Coin

In futuro, il team di sviluppo prevede di aggiungere anche altre meme coin alla lista.

Il token STARS

Il toekn STARS è alla base dell’ecosistema di Crypto All-Stars. Oltre a fungere come ricompensa per lo staking sul MemeVault, il token permetterà ai trader di duplicare i loro guadagni. Per farlo, sarà sufficiente mantenere i token STARS nel proprio wallet.

Lo smart contract del token è stato verificato da SolidProof. I trader possono consultare l’audit sul sito ufficiale del progetto, per una maggiore trasparenza e sicurezza.

I trader interessati possono comprare il token STARS utilizzando ETH, BNB USDT o carta di credito.

I token acquistati in presale si potranno mettere subito in staking sulla blockchain di Ethereum, per ottenere ricompense passive in base all’APY che verranno distribuite nell’arco di due anni.

Tokenomics e roadmap

Il team di Crypto All-Stars ha pianificato la distribuzione dei token STARS come segue:

Presale (20%) – token destinati alla raccolta fondi iniziale.

– token destinati alla raccolta fondi iniziale. Staking (25%) – ricompense per i trader della presale che metteranno i token in staking.

– ricompense per i trader della presale che metteranno i token in staking. Marketing (20%) – fondi destinati alla promozione del progetto.

– fondi destinati alla promozione del progetto. Liquidità DEX/CEX (10%) – riserva per fornire liquidità durante il lisitng dello STARS sugli exchange.

– riserva per fornire liquidità durante il lisitng dello STARS sugli exchange. Ecosistema MemeVault (25%) – risorse allocate per le ricompense interne all’ecosistema.

Per quanto riguarda la roadmap ufficiale, durante la presale il team del progetto lavorerà sul marketing per promuovere il progetto.

Al termine della presale, il token STARS arriverà sugli exchange decentralizzati (DEX) e centralizzati (CEX) e risponderà alla legge della domanda e dell’offerta.

Dopo il lancio, gli sviluppatori contano sulla formazione di una community solida capace di sostenere il valore dello STARS.

L’ecosistema MemeVault verrà lanciato dopo il listing del token, permettendo agli utenti di avvalersi del protocollo di staking per le meme coin.

VAI ALLA PRESALE DI CRYPTO ALL-STARS