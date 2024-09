Città

SARONNO – Si terrà domani, giovedì 26 settembre, la seduta straordinaria del consiglio comunale di Saronno. L’assemblea si riunirà in seduta straordinaria alle 21 nell’aula magna del municipio, in piazza della Repubblica 7. Sono due i punti all’ordine del giorno che verranno discussi durante la seduta: la ratifica della variazione al bilancio del biennio 2024-2026 e l’approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2023.

Il consiglio comunale si tiene ancora una volta in Municipio per l’indisponibilità di Sala Vanelli al centro di un lungo intervento di manutenzione iniziato a causa di infiltrazioni dal soffitto.

(foto archivio)

