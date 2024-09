Città

SARONNO – Nei giorni scorsi un paio di partecipate iniziative hanno animato la struttura di via Volpi, coinvolgendo la prima gli operatori per un momento loro dedicato (con la serata pizza e cabaret), e la seconda ospiti e parenti con un percorso musicale per salutare l’estate. Dopo l’appuntamento per gli operatori, un importante momento di socialità, è stata la volta di una festa per chiudere il periodo estivo.

Lunedì 23 settembre invece Emilio Mondelli ha accompagnato ospiti e parenti ad un tour musicale della canzone italiana, nel primo giorno d’autunno: era l’occasione per gustare gli ultimi gelati ma il meteo non è stato favorevole, e quindi necessaria merenda calda come le note che hanno coinvolto ospiti e i famigliari intervenuti.

“Iniziative come quelle organizzate in questi giorni – spiega il presidente Luigi Regalia – sono necessarie per aumentare la consapevolezza della fatica del lavoro di cura, e quindi la necessità di supportare le risorse umane che prestano servizio in ambienti complessi tra stress fisici e tensioni emotive, peraltro come per aggiungere spunti socializzanti al servizio sociosanitario realizzato in favore degli ospiti che è il fulcro del lavoro della struttura, scommettendo sul valore rievocativo delle emozioni che le canzoni del passato sanno suscitare in ognuno”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti