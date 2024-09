ilSaronnese

GERENZANO – Con una nota il sindaco Stefania Castagnoli spiega alla comunità gerenzanese la difficoltà che l’Amministrazione incontra sul fronte dell’assunzione di personale per l’ufficio tecnico anche alla luce del nuovo bando andato deserto.

Ecco il testo integrale

Come già segnalato in mie precedenti comunicazioni, molte Amministrazioni Comunali stanno incontrando crescenti difficoltà nel reperire personale tecnico qualificato.

Lo scorso sabato, 21 settembre 2024, presso l’Ufficio Tecnico di Gerenzano, si è tenuto un concorso pubblico per assumere un nuovo dipendente di alta qualificazione (ex CAT. D). Tuttavia, nonostante fossero iscritti otto candidati, nessuno si è presentato, lasciando il concorso deserto.

Questo imprevisto prolunga ulteriormente una situazione di carenza di organico all’interno dell’Ufficio Tecnico, che dovrà continuare a operare per almeno altri tre mesi con due dipendenti in meno. Nel frattempo, si dovrà fare affidamento su collaborazioni temporanee e parziali con i tecnici dei comuni vicini, che ringraziamo per la loro disponibilità, per evitare un rallentamento delle attività.

Questa situazione evidenzia ulteriormente la complessità di reclutare personale specializzato in ambito tecnico, una problematica che non riguarda solo Gerenzano, ma che interessa molte amministrazioni locali in tutto il Paese.

L’evoluzione delle normative, le maggiori competenze richieste e, non da ultimo, una crescente mancanza di profili tecnici sul mercato del lavoro, rendono sempre più complesso trovare le risorse necessarie per garantire la piena efficienza degli uffici comunali.

Nonostante queste criticità, il Comune ha già previsto di bandire entro la fine dell’anno un nuovo concorso, questa volta per un dipendente di categoria C, nella speranza di ottenere una partecipazione più ampia e di riuscire a colmare il vuoto attuale nell’organico.

