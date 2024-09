Cronaca

LOMAZZO – Tragico epilogo per l’incidente avvenuto ieri alle 15.30 in autostrada A9 all’altezza di Lomazzo: come riferisce la testata locale, Quicomo, uno dei feriti non ce l’ha fatta: ad avere la peggio un 58enne che, trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, non ce l’ha fatta, dal nosocomio comasco è infatti giunta notizia del suo decesso.

La polizia stradale sta ricostruendo la dinanica del sinistro; nei pressi della stazione di servizi fra Lomazzo nord e Fino Mornasco, in direzione nord, si sono scontrati un tir guidato da un ucraino ed un furgone. Sul posto anche i vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere. Oltre all’uomo deceduto, ha riportato lesioni anche un 63enne.

(foto vigili del fuoco di Como: le fasi dei soccorsi nei pressi di Lomazzo)

25092024