Il token DICE, costruito sulla blockchain di Solana è stato lanciato dal crypto casino Mega Dice per garantire vantaggi esclusivi ai suoi utenti.

Il progetto ha raccolto più di 1,8 milioni di dollari, con la presale che terminerà tra pochi giorni. Pertanto, ai trader e agli utenti di Mega Dice resta poco tempo per comprare il DICE a 0,116056 dollari, un valore più basso rispetto a quello previsto per il listing.

Caratteristiche del token DICE

Il token DICE diventerà la base dell’ecosistema di gambling Mega Dice, dando ai titolari accesso a diversi bonus.

Uno dei vantaggi principali è la possibilità di fare staking, dando ai titolari la possibilità di ottenere ricompense passive basate sui profitti generati dal casino.

La blockchain di Solana garantirà transazioni veloci e costi di commissione bassi, andando incontro alle esigenze dei giocatori di Mega Dice per depositi e prelievi.

Inoltre, il token permette di accedere a bonus e cashback aumentando l’attrattiva sia per i trader che per i giocatori. I trader della presale potranno vincere NFT in edizione limitata che a loro volta permetteranno di ottenere ad ulteriori ricompense all’interno del crypto casino.

Airdrop e programma di referral

Il token DICE ha lanciato un generoso programma di airdrop, suddiviso in tre stagioni, con un montepremi complessivo di 2.250,000 milioni di dollari in token DICE. Ogni stagione avrà un montepremi di 750.000 dollari che verranno distribuiti tra i titolari. Gli utenti possono partecipare all’airdrop effettuando puntate su Mega Dice.

Oltre agli airdrop, la presale del token DICE prevede anche un programma di referral che consente di guadagnare una commissione del 10% su ogni acquisto effettuato tramite il proprio link di riferimento, incentivando la diffusione del progetto tra nuovi utenti.

Previsioni DICE

Il futuro listing del token DICE su exchange decentralizzati (DEX) è previsto al termine della presale. Gli analisti prevedono che il valore del token crescerà subito dopo il lancio, con possibili guadagni del 100x.

In seguito, il DICE continuerà a crescere con l’espansione dell’ecosistema di Mega Dice, con vantaggi per chi lo utilizza per i depositi sulla piattaforma.

La community del crypto casino è in espansione, con oltre 50.000 giocatori attivi e una media di scommesse mensili che ammonta a 50 milioni di dollari.

Mega Dice si sta confermando uno dei progetti più promettenti del panorama GambleFi, capace di offrire sia esperienze di gioco di alta qualità che opportunità di investimento redditizie attraverso il token DICE.

Caratteristiche del Crypto Casino

Mega Dice è un crypto casino apprezzato per la sua vasta selezione di giochi e per il suo bookmaker, così come per la possibilità di accedere via Telegram senza verifica KYC (Know Your Customer).

Lanciato nel 2023, Mega Dice ha visto una crescita esplosiva nel 2024, con la sua utenza che è aumentata di venti volte in meno di un anno.

La piattaforma offre oltre 4.500 giochi, tra cui slot machine, crash games, crypto games e una buona selezione di giochi in streaming con croupier dal vivo o Game Show con presentatore.

Lo sportsbook di Mega Dice presenta oltre 60 sport tradizionali e una sezione dedicata agli e-sport con i giochi competitivi più seguiti su cui scommettere.

L’integrazione con Telegram permette ai giocatori di giocare e scommettere in qualsiasi momento, senza dover accedere necessariamente alla piattaforma. Inoltre, questo sistema garantisce un’esperienza di gioco anonima e decentralizzata.

Mega Dice supporta diverse criptovalute come Bitcoin, Ethereum e Solana, con un bonus del 200% fino a 1 BTC per tutti i nuovi depositi. Il bonus prevede anche 50 giri gratuiti sulle slot machine della piattaforma.

