Quando si parla genericamente di mutui casa ci si riferisce a finanziamenti a medio-lungo termine che un privato richiede per l’acquisto oppure per la ristrutturazione di un immobile a uso abitativo. Considerato il tipo di acquisto – o comunque il tipo di intervento edilizio – le cifre in ballo sono di norma piuttosto elevate.

I mutui sono contratti di finanziamento a titolo oneroso; ciò significa che il debitore si impegna a restituire non soltanto il capitale ricevuto, ma anche una certa quota di interessi e altre spese. Solitamente, ma non è una regola fissa, la restituzione del debito avviene tramite rate mensili addebitate sul conto corrente.

Le modalità di richiesta: i mutui online

I mutui casa possono essere richiesti recandosi in banca previo appuntamento con l’ufficio finanziamenti. L’alternativa è una procedura quasi completamente digitale; se questo è il caso, si parla di mutui online, una modalità sempre più comune data la sua maggiore comodità. La richiesta può infatti essere fatta tramite smartphone o pc connessi a Internet con notevole risparmio di tempo.

La simulazione del finanziamento

Dal momento che un mutuo è un finanziamento di notevole rilevanza, è sicuramente opportuno avere le idee ben chiare sull’impegno finanziario che ci si sta per assumere dato che esso durerà a lungo e non sarà trascurabile.

In questo è di aiuto il ricorso a un simulatore online, uno strumento che fornisce le più importanti informazioni sul mutuo. Usarlo è semplice: si sceglie l’importo da richiedere (al massimo l’80% del valore dell’immobile) e si indica la durata del finanziamento (di solito da 5 a 30 anni). Immediatamente saranno visualizzate le informazioni principali: importo della rata, il Tasso Annuo Nominale (TAN, che considera soltanto gli interessi) e il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG, che considera sia gli interessi che la maggior parte delle altre spese).

Si potranno valutare poi diverse opzioni: tasso fisso, tasso variabile, tasso variabile con soglia massima o con rata costante.

Alcune banche concedono poi sconti se l’immobile presenta determinate caratteristiche relative all’efficienza energetica.

Si possono fare diverse simulazioni fino a quando non si trova la soluzione più idonea.

Mutui online: le principali possibilità

Quando si parla di mutui online, le possibilità fra cui scegliere sono diverse; la differenza principale è legata soprattutto al tipo di tasso.

Da un punto di vista puramente tecnico, le principali possibilità sono i mutui a tasso fisso, a tasso variabile, a tasso variabile con rata costante e con soglia massima.

Nel mutuo a tasso fisso non ci saranno mai variazioni sul tasso d’interesse indicato sul contratto. La rata mensile sarà sempre la stessa e fin dall’inizio si è a conoscenza dell’importo degli interessi che dovremo rimborsare.

Nel mutuo a tasso variabile, il tasso salirà e scenderà in base all’andamento del costo del denaro; salendo il tasso, la rata sarà più elevata, viceversa, sarà meno pesante. Non è possibile sapere in anticipo quale sarà l’importo degli interessi che si dovranno rimborsare.

Se si preferisce il tasso variabile, ma si desidera che la rata non cambi, allora si può optare per un mutuo a tasso variabile con rata costante; a seconda dell’andamento dei mercati sarà quindi la durata del mutuo a variare.

Un’ultima opzione è il mutuo a tasso variabile con soglia massima; in questo caso il tasso sale quando il costo del denaro aumenta, ma se si arriva alla soglia massima indicata sul contratto, il tasso non potrà salire ulteriormente.

La scelta fra un tipo di mutuo e l’altro può non essere semplice e, al di là dell’idea che ci si può fare usando il simulatore, sicuramente può essere d’aiuto il servizio di consulenza sui mutui offerto dalla banca.