SARONNO – Nello scorso fine settimana, come annunciato, si è svolta nella vicina Mariano Comense la finale “b” 1/3 dei campionati di società assoluti femminili. La Osa Saronno Libertas ha partecipato con altre società del nord-ovest, secondo criteri territoriali che hanno raggruppato le società qualificate alle tre finali nazionali di questo tipo. Nonostante una squadra giovanissima, con sole 3 atlete Senior in gara, le ragazze saronnesi hanno saputo farsi valere ottenendo un 8° posto finale, sicuramente un buon risultato che testimonia la bontà del lavoro svolto nel corso della stagione.

Tra i migliori piazzamenti, da citare il secondo posto nel salto con l’asta di Vittoria Radaelli (in foto), campionessa italiana promesse in carica, con 3.30, il 3° della giovanissima allieva Anna Basilico nella marcia 5 chilometri (27:40.82) e i quarta di Virginia Passerini nel salto in alto (1,55) e della 4×100 Virzì/Torretta/Raviotta/ Beccegato (50.49). Ottimi anche il quinto posto della junior Ilaria Mazzoccato nei 1500 (4:55.93) e della promessa Martina Cattaneo nei 3000 siepi (11:54.94).

Centodieci i punti totali per la squadra Osa, in una gara che chiude formalmente la stagione delle gare all’aperto e che porta ora a mesi di preparazione per quella indoor. Un plauso alle atlete e allo staff Osa Saronno Libertas, perché raggiungere le finali nazionali in ambito societario è obiettivo importante che è stato raggiunto grazie al lavoro settimanale negli impianti saronnesi.