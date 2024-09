Cronaca

SARONNO – MILANO – Con un nuovo video Lucia Palazzo la make up artist e tiktoker molestata qualche giorno fa mentre si trovava sul treno partito da Milano e diretto a Saronno ha raccontato l’epilogo della sua vicenda.

La ragazza ha presentato denuncia alla polizia di Busto Arsizio (dove vive la sorella e dove si stava recando): “Proprio questo ha permesso alla Polfer di rintracciarmi perchè dal mio video e dalle immagini della stazione stavano già occupandosi della vicenda”.

QUI L’ARTICOLO SULLA DENUNCIA DIVENTATA VIRALE

Rintracciata la ragazza le hanno sottoposto le immagini di due ragazzi che si erano resi responsabili anche di un’altra molestia “sempre ai danni di una ragazza bionda”. Così sono stati identificati.

“Per chi ha detto che il video e la denuncia non servissero a nulla non è assolutamente vero: dovete denunciare, raccontare cosa vi succede. Dovete servi sentire. Non è con il silenzio che si ottiene un cambiamento. E bisogna cambiare le cose perchè non è normale avere paura di prendere un treno. Dovrebbe essere un’attività normale che tutte noi donne possiamo fare tranquillamente”.

QUI IL VIDEO

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti