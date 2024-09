Città

SARONNO – “I lavori di manutenzione stradale che riguardano la via Miola, nel tratto compreso tra la rotonda di via Bergamo e la rotonda di via Piave/Roma, sono un ripristino programmato da 2iReteGas e avevano una durata prevista di due settimane, ovvero dal 17 al 30 settembre (con possibilità di proroga al 5 ottobre in caso di interruzioni per condizioni meteo avverse)”.

Inizia così la nota dell’Amministrazione comunale in merito al cantiere in corso in via Miola che tante proteste ha provocato tra residenti e automobilisti a cui stamattina, mercoledì 25 settembre, si è aggiunta la nota del consigliere comunale della Lega Claudio Sala.

“Da martedì a giovedì scorso la ditta incaricata ha effettuato la fresatura del tratto ed il rialzo dei chiusini, lavoro preparatorio alla posa del nuovo tappetino la cui stesura era programmata per lunedì 23 settembre. Purtroppo, lunedì 23 settembre, ha piovuto, costringendo a rinviare l’asfaltatura, che è stata ripresa questa mattina, così da terminare l’intervento complessivo già questa settimana, con anticipo rispetto ai tempi.

L’area interessata dal cantiere è stata segnalata con cartellonistica adeguata, che ha lo scopo di raccomandare prudenza proprio perché si vanno a percorrere strade dove sono presenti dislivelli e dove, non essendoci ancora l’asfalto, la carreggiata si presenta sterrata.

L’invito, come di consueto, è quello di prestare la massima prudenza nel percorrere tratti di strada interessati da lavori.”

