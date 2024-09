Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale in merito la bilancio della stagione estivi di eventi.

Sono numeri davvero sorprendenti quelli che si sono registrati nel corso della stagione estiva appena conclusa della “Saronno Estate 2024”. Un cartellone, quello dell’Amministrazione comunale, che si è composto di 12 proposte per un totale di circa 100 serate da giugno a settembre. “Non possiamo che esprimere la nostra soddisfazione – commenta l’assessore alla Cultura Laura Succi – per aver registrato un numero di presenze, tra tutti gli eventi, di 60.000 persone, e aver portato a casa dei sold out sorprendenti. Sicuramente l’organizzazione dell’intera stagione è stata faticosa, ma abbiamo avuto la collaborazione di tante realtà cittadine, oltre che dei commercianti locali, che hanno garantito un’unione di intenti molto apprezzata. Quanto realizzato quest’anno sarà una buona base di partenza per lavorare al calendario del 2025”.

Tra le eccellenze dell’estate, in termini di numeri, si evidenziano la Notte Binaca itinerante nel centro cittadino (con 25.000 presenze stimate), il RockIn Saronno al Matteotti (più di tremila presenze), il concerto di Ferragosto in piazza Mercanti (800 persone), l’Estate Divina in Villa Gianetti con circa 2000 presenti in media ogni settimana e i concerti in Villa che sono stati seguiti da 250 persone, sempre in media. Un aumento di presenze anche per il Cinema sotto le Stelle, che ha registrato un +35% di biglietti staccati rispetto al 2023. Rimanendo in Casa Morandi, anche i concerti serali (300 presenze in media) e il fine settimana di Animatica (600 persone) hanno confermato l’apprezzamento dei cittadini.

guarda tutte le foto 7



Saronno, eventi estivi: il Comune dà tutti i numeri

