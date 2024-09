Città

SARONNO – Buone notizie per gli studenti del liceo GB Grassi: nei prossimi giorni torneranno a svolgere attività motoria in orario scolastico grazie ad un percorso per superare il cantiere per raggiungere, in sicurezza, i campi esterni e la possibilità di utilizzare la parte centrale della palestra in attesa del cantiere per la riparazione dei danni.

Dall’inizio dell’anno le lezioni erano state solo teoriche in classe per l’indisponibilità della palestra, inagibile dopo le grandinate dell’estate 2023, e per l’inaccessibilità dei campi esterni a causa del cantiere finanziato con fondi Pnrr per la realizzazione di 7 aule.

Settimana scorsa alcuni genitori hanno resa nota la vicenda proprio per chiedere un intervento per permettere ai ragazzi di svolgere l’attività pratica e per avere risposte certe sul fronte delle tempistiche di sistemazione della palestra. A scendere in campo anche il capogruppo di Fratelli d’Italia Gianpietro Guaglianone che con il consigliere comunale di Caronno Silvio Maiocchi ha sollecitato la Provincia a fornire risposte.

Ora l’informativa della scuola ai studenti e famiglie che annuncia la possibilità di usare i campi esterni a seguito di un sopralluogo dei tecnici della Provincia. “A seguito di sopralluogo effettuato dai tecnici della Provincia in collaborazione con l’Rspp di istituto si è reso fruibile il percorso di accesso degli studenti agli spazi sportivi esterni per la didattica di scienze motorie attraverso il “tunnel” che porta alla palestra e da essa all’esterno bypassando l’area di cantiere presente”.

Ma non solo arrivano buone notizie anche per la palestra: “La parte centrale potrà essere utilizzata per le attività sportive come nel periodo precedente. Resta inteso che tale utilizzo è possibile fino all’inizio dei lavori di ristrutturazione che speriamo imminenti”.

