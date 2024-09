Città

SARONNO – Si è concluso con un lieto fine la disavventura del pastore maremmano che ieri pomeriggio, martedì 24 settembre, girava confuso e smarrito per la frazione della Cassina Ferrara.

Il cane è stato avvistato da alcuni residenti che hanno contattato il comando della polizia locale. Gli agenti l’hanno recuperato e portato negli uffici di piazza Repubblica dove è stato predisposto uno spazio per i cani smarriti in attesa del padrone. Il cane è stato rifocillato e visto che il proprietario non si trovava malgrado avesse il microchip è stato affidato alle cure della Dogsgroud di Somma Lombardo.

Proprio lì oggi, mercoledì 25 settembre, il cane è stato recuperato dal suo padrone che l’ha riportato a casa a Rovello Porro.

