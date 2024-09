Eventi

SOLARO – Una serata sui cammini più belli d’Italia e all’estero con il gruppo di cammino di Solaro. L’appuntamento è in programma per venerdì 27 settembre alle 21 nelle sale del polo di comunità Regina Elena di piazza Cadorna, con ingresso da via Per Limbiate. A condurre l’incontro sarà la guardia ecologica volontaria del Parco delle Groane e istruttore di nordic walking Vincenzo Gramegna.

L’obiettivo sarà puntato su alcuni dei più interessanti percorsi d’Italia ed anche della vicina Europa, parlando del famoso cammino di Santiago e di molti altri, ma il relatore si concentrerà anche su alcuni pratici consigli come ad esempio la metodica di preparazione fisica, l’alimentazione adeguata ai percorsi, l’attrezzatura necessaria ed anche le motivazioni per affrontare anche i tracciati più impegnativi. La serata sarà un modo per scoprire il cammino, non solo per la performance, ma per le emozioni che possono trasmettere i percorsi in un modo di conoscere più lento e più da vicino. In un anno i gruppi di cammino di Solaro hanno proposto diverse visite speciali, come ad esempio alla Fontana del guercio o alla fornace di Mariano o ancora nelle aree umide del parco della Brughiera Briantea.

Per informazioni sulla serata e sui gruppi di cammino è possibile contattare l’ufficio servizi sociali del comune di Solaro al numero 0296984380 oppure via mail a [email protected].

(foto d’archivio)

