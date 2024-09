Cronaca

TRADATE – E’ stato scarcerato dopo la convalida dell’arresto, in attesa di processo, il 47enne di Tradate che era stato arrestato dopo il derby di calcio Inter-Milan: rientrando a casa aveva trovato due persone – che conosceva ma con le quale non ci sono buoni rapporti – che volevano entrare a casa sua.

Il tradatese allora era andato dai carabinieri in città, negli uffici della locale tenenza, per segnalare l’accaduto ma aveva completamente perso il controllo ed alla fine era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, ed era quindi comparso in tribunale a Varese, dove è stata vagliata la sua posizione.

(foto archivio: una pattuglia dei carabinieri durante un servizio di controllo nelle vie del basso varesotto)

25092024