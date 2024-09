iltra2

VENEGONO INFERIORE – Domenica 29 settembre, nella biblioteca di Venegono Inferiore, l’associazione Fedora, in collaborazione con Integralis e con il patrocinio del Pio Istituto dei Sordi, organizzerà e presenterà l’evento “Le Stanze di Zoe”, formato da due attività diverse.

“Le storie di Zoe” è un’attività performativa e interattiva che ha l’obiettivo di coinvolgere bambini e bambine alla lettura attraverso la teatralizzazione di storie e racconti che puntano a stimolare diversi canali sensoriali ed emozionali. Le storie esposte durante questa attività verranno sottotitolate e narrate in doppia lingua – italiano e Lis, lingua dei segni italiana – e ogni replica sarà dotata di un’audio introduzione. Oltre a quanto sopracitato, ci sarà la possibilità di sperimentare un’esplorazione tattile e sensoriale di oggetti e

materiali che riconducano i partecipanti all’immaginario delle storie vissute. Questa attività si svolgerà in due momenti diversi, dalle 10.30 alle 11.30 e dalle 16.10 alle 17.10.

I posti disponibili per “Le Storie di Zoe” sono al massimo 15 per entrambi i momenti previsti. “La stanza elementare” è un’istallazione sonora multisensoriale, ideata dal musicista e musicoterapeuta Mattia Airoldi e dall’Associazione Fedora. Restituisce sonoramente i quattro elementi cardinali della materia: terra, fuoco, aria e acqua. Lo scopo di questa istallazione è quello di riconnettere la persona a un patrimonio di memorie sonore condivise. A coadiuvare questa attività è presente una pedana sensoriale, dispositivo che rende tangibile l’interazione con il suono attraverso le vibrazioni. “La stanza elementare” si svolgerà in due momenti distinti, dalle 11.40 alle 13.10 e dalle 14.30 alle 16.00; i posti disponibili per l’evento sono quattro per ogni “seduta”, che dura venti minuti.

“Come amministrazione siamo molto orgogliosi di poter ospitare questo evento culturale atto a sensibilizzare la cittadinanza su un tema importante come la comunicazione con persone sorde, cercando di scoprire e capire il loro mondo attraverso la lis – lingua dei segni italiana”, commentano dall’amministrazione.

Per entrambe le attività è obbligatoria la prenotazione in biblioteca a Venegono Inferiore telefonando al numero 0331 856042, durante gli orari di apertura, o inviando una mail a [email protected].