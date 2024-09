Cronaca

LAZZATE / CERMENATE – Concorso in tentato omicidio: questa la pesantissima accusa nei confronti di due giovanissimi, di 18 e 15 anni, abitanti nella zona, fermati l’altra notte dai carabinieri in relazione a quanto accaduto davanti ad una discoteca di Cermenate, una gazzarra nella quale restarono feriti due ragazzi di 21 anni abitanti a Lazzate. Le indagini hanno dunque consentito di risalire a chi li aveva aggrediti mentre in precedenza era stato denunciato un altro complice, 17enne, che aveva guidato l’auto della fuga dopo l’aggressione stessa.

I fatti si erano verificati il 29 giugno scorso alle 4 di notte. C’era stata una lite che aveva coinvolto una ventina di giovani. Ad un certo punto era spuntato un coltello: uno dei ventunenni di Lazzate era stato gravemente ferito al petto, l’altro in modo più lieve, all’avambraccio.

Per quanto riguarda gli arrestati, il maggiorenne è stato trasferito nel carcere di Monza mentre al minorenne è stato imposto l’obbligo di permanenza nell’abitazione di famiglia.

(foto archivio)

26092024