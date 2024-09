Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Le sfide delle squadre dell’agonistica della Varesina calcio, tra emozioni, goleade, gioe, beffe e difficoltà: si è vissuto un intenso weekend.

Under 19 Nazionale

Sul campo del San Giuliano City, finisce 1-1 per la squadra di mister Moretti. Non basta per la vittoria il gol di Sordelli nel primo tempo. Prossimo impegno sabato sul campo della Folgore Caratese a caccia del terzo risultato utile consecutivo.

Under 17 Varesina Élite

Goleada dei ragazzi di mister Mezzotero contro il Morazzone. Finisce 6-0 per i ragazzi della Varesina, che sfoggiano una bellissima maglia bianca. Segnano Reda, Della Valle, Sangare, Lai e chiude la doppiettona di Colugnat.

Under 16 Varesina Élite

La squadra di mister Arban esce sconfitta con un calcio di rigore in extremis nella sfida contro l’Aldini. Una buona prestazione non basta per avere la meglio dei coriacei milanesi. Finisce 2-3. Per la Varesina i gol di Consoli e Cozzi.

Under 16 Accademia Élite

Una espulsione nel primo tempo condiziona la partita dei ragazzi di mister Di Bari, sconfitti 2-0 dal Canegrate nel secondo turno di campionato. Doppio giallo un po’ severo che costringe i ragazzi della Varesina all’inferiorità numerica.

Under 15 Varesina Élite

Seconda partita e seconda vittoria per 6-1 per i ragazzi di mister Pesavento. Sul campo dell’Accademia Pavese prestazione da grande squadra con le reti di Baldera, Zanelli e con le doppiette di Targa e Cebotari.

Under 15 Accademia Élite

Un derby non per cuori deboli contro il Varese, da parte della Varesina. Dopo un avvio shock, sotto 2-0 i ragazzi di mister Colombo rimontano col mancino di Vizza e con la doppietta di Ciani. Nel finale arriva il 3-3 degli avversari che sancisce il risultato di parità.

Under 14 Varesina Regionale

Goleada per i ragazzi di mister Simionato sul campo dell’Amor Sportiva. Sono 14 le reti segnate dai nostri ragazzi. Ecco i marcatori: doppiette di Folino e Ligori, doppietta di Gucciardo, gol di Lionti e doppiette per De Meo, Motta e Dovico oltre al guizzo di Volpi.

Under 14 Accademia Regionale

Sul campo di Gerenzano arriva una bella vittoria per i ragazzi di mister Bulgheroni che, non senza fatica, si impongono per 4-1. Dopo lo svantaggio iniziale, la rimonta porta la firma di Millaci, Soffia, Reggiori dopo una bella azione di Tarantino, e Macigno.

Under 14 Accademia

É iniziato il campionato anche per i ragazzi di mister Pascale che sul campo del Luino pareggiano per 1-1. Per la squadra il gol di Paganotto che però non basta per i tre punti.

