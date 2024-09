Cronaca

BREGNANO – Operazione congiunta da parte dei comandi di polizia locale della zona nei boschi della bassa comasca in particolare fra Bregnano e Cadorago: il bilancio dell’intervento effettuato l’altro giorno – con il coordinamento e la partecipazione della vigilanza urbana di Limbiate che sovrintende al progetto “Smart” regionale, nato per consentire ai singoli comandi di unire le forze – fa riferimento al fermo di un uomo trovato con sostanze supefacenti, sono stati anche recuperate 5 biciclette che si pensa di provenienza furtiva e che erano abbandonate nel bosco, al pari di un coltello e di un binocolo, probabilmente utilizzato dai pusher per scrutare l’orizzonte e scappare nel caso di arrivo delle forze dell’ordine.

L’iniziativa ha riguardato anche la stazione ferroviaria di Cadorago lungo la linea Saronno-Como, dove sono stati eseguiti ulteriori controlli.

(foto archivio)

26092024