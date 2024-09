Cronaca

LOMAZZO – Sono in corso le indagini della polizia stradale per chiarire con precisione dinamica ed eventuali responsabilità dell’incidente avvenuto l’altro giorno, 24 settembre, alle 15.30 sull’autostrada A9 fra Lomazzo nord e Fino Mornasco, in direzione nord, dove si sono scontrati un tir guidato da un ucraino ed un furgone. Sul furgone c’era Oriano Boccalini, 63 anni, ricoverato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia in gravissime condizioni e poco dopo deceduto. L’uomo era originario di Piacenza ma era conosciuto anche nella zona di Como, per la sua attività per una ditta di trasporti di Montano Lucino.

Non è in pericolo di vita l’altra persona che era sul furgone, un 58enne, anche lui trasportato in ospedale.

(foto: una immagine dei vigili del fuoco di Como dell’intervento sul luogo del sinistro)

26092024