Rispetto anche solo a una ventina di anni fa, la cremazione è una pratica molto più richiesta. Sono tante infatti le persone che richiedono le ceneri dei propri cari per riporle poi al cimitero o conservarle in casa, nelle apposite urne. Ecco perché l’agenzia funebre Exequia ha cercato, in questi anni, di fornire un servizio di cremazione sempre più innovativo, con l’obiettivo di accontentare tutti quei clienti che di giorno in giorno fanno richiesta di cremazione. Exequia Funeral Services opera con un sistema brevettato e assicura un rilascio di una certificazione al termine del processo. Grazie allo speciale sistema riservato alle cremazioni, Exequia a Roma sarà in grado di realizzare un servizio sicuro per tutti i suoi clienti.

Cremazione Exequia a Roma: affidabilità e sicurezza

Cremazione Exequia a Roma, puntare sulla sicurezza è importante visto anche gli scandali che in passato hanno caratterizzato le cremazioni, con scambio di ceneri e grande e comprensibile dispiacere e amarezza da parte dei parenti del defunto. Ecco perché affidarsi al servizio di cremazione Exequia a Roma è il modo migliore per avere la certezza che tutto il processo si svolga nel miglior modo possibile. All’interno di ogni cassa funebre, prima della sigillatura, viene inserita una targhetta numerata che è composta da metallo ignifugo, corrispondente al defunto con tutti i suoi dati. Alla fine del processo di cremazione questa placca verrà poi consegnata ai parenti insieme alle ceneri, in modo da poter verificare la corrispondenza con la copia in loro possesso. Le ceneri dell’estinto, su richiesta dei clienti, potranno poi essere raccolte in un’urna o disperse in un luogo di preferenza, potendo contare sull’assistenza di Exequia. La scelta dell’urna potrà avvenire scegliendo tra un lungo elenco di alternative. Recandosi nella sede di Exequia sarà allora possibile consultare la gamma di urne disponibili da poter scegliere quando si richiede il servizio di cremazione per la persona che non c’è più.

Dispersione delle ceneri in mare

Come detto, su richiesta del cliente, è possibile disperdere le ceneri in mare. Per farlo, Exequia garantisce ai clienti la possibilità di noleggiare imbarcazioni a vela o a motore e mette a disposizione skipper preparati. Sarà possibile progettare escursioni di breve durata che potranno durare fino a un massimo di 48ore. Le imbarcazioni sono in grado di ospitare fino a 12 persone. Lo staff di Exequia sarà lieto di illustrare, a tutti coloro che lo richiederanno, questo esclusivo servizio che si rivela un modo particolarmente intimo per salutare per un’ultima volta la persona che se ne è andata, esaudendo il suo desiderio di essere “dispersa” nelle acque.