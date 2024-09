Cronaca

LAZZATE – Tre incidenti stradali con feriti in poco più di due ore, oggi sulle strade di Lazzate. Primo episodio alle 14 in via Libertà dove si sono scontrate due automobili: sul posto è accorsa una pattuglia della polizia locale con l’ambulanza della Croce rossa di Misinto ed è stato soccorso un uomo di 89 anni, trasportato all’ospedale di Saronno, in condizioni comunque non gravi.

Secondo episodio alle 14.50 sulla provinciale 152: una automobile è uscita di strada, sono accorsi i vigili del fuoco, una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Seregno, l’automedica e l’ambulanza della Croce rossa: è stato soccorso un uomo di 58 anni che lesioni e contusioni varie ma non in pericolo di vita, è stato trasportato con l’autolettiga all’ospedale di Desio.

Terzo episodio sempre oggi alle 16.30 sulla provinciale 31 bis dove si sono scontrate due autovetture; due persone hanno avuto bisogno di cure mediche, una ventenne ed un cinquantenne. Nessuno è apparso in pericolo di vita.

