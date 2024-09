iltra2

TRADATE – La biblioteca Frera di Tradate, in occasione della Festa dei nonni, organizza un evento speciale dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie. L’incontro, intitolato “Mi leggi una storia?”, si terrà venerdì 27 settembre alle 16.30 alla biblioteca, situata in via Zara 37.

L’evento è pensato per bambini dai 3 ai 6 anni e prevede un coinvolgente momento di letture animate condotte da Pietro e Silvia. Durante l’incontro, i piccoli partecipanti potranno ascoltare storie divertenti e appassionanti, che mirano a stimolare la loro immaginazione e il piacere della lettura, in compagnia dei loro amati nonni. A seguire, i bambini riceveranno anche una piccola sorpresa, rendendo l’evento ancora più speciale e memorabile per tutti i partecipanti.

La partecipazione è gratuita, ma è consigliato contattare la biblioteca per ulteriori informazioni o per prenotare un posto. Ecco i recapiti:

telefono: 0331-842194

email: [email protected].

(foto archivio: un precedente evento che si è tenuto alla biblioteca Frera di Tradate)

