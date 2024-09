Cronaca

SOLARO – CESATE – Ambulanza veterinaria con veterinario di turno dell’Ats ma anche carabinieri, polizia locale del parco Groane.

Tutto mobilitati per salvare un cervo investito ieri sera, mercoledì 25 settembre in via Borromeo. Secondo una prima ricostruzione l’animale dal peso di circa 150 chilogrammi è stato colpito sulla parte posteriore. L’automobilista non si è fermato ma fortunatamente l’hanno fatto altri conducente che hanno notato l’animale a bordo strada.

La task force creatasi per gestire l’emergenza ha prima messo in sicurezza l’animale quindi l’ha sedato per il trasporto. E’ stato infatti portato al Cras, Centro recupero animali selvatici di Calolziocorte in provincia di Lecco per le cure del caso. Non risulterebbe in pericolo di vita avrebbe solo riportato una lussazione ad una zampa.



