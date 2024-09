iltra2

TRADATE / VENEGONO INFERIORE / TURATE – Due incidenti con feriti ieri sulle strade del Tradatese. Alle 13 in via Manzoni a Venegono Inferiore si è verificato l’investimento di un ciclista. è stato soccorso un uomo di 58 anni, sul posto l’ambulanza della Croce rossa ed una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno. Il cinquatottenne è stato trasportato all’ospedale “Galmarini” di Tradate per gli accertamenti del caso e per essere medicato di comunque non gravi lesioni.

A Tradate, erano le 10.40, in via Gradisca d’Isonzo, per una caduta dalla bicicletta è stato soccorso un uomo di 59 anni: sul posto l’automedica e l’ambulanza della Croce azzurra di Cadorago; il ciclista è stato trasportato all’ospedale cittadino, anche per lui solo lievi contusioni.

Ieri a Turate in via Rossini per un tamponamento fra due automobili sono stati soccorsi un 31enne ed un 36enne, in condizioni non gravi. L’episodio si è verificato alle 9.25.

(foto archivio: intervento dei mezzi di soccorso)

26092024