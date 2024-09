news

Non è una novità quella di assistere allo scontro frontale tra meme coin che nascono dallo stesso concetto meme ma che hanno poi obiettivi diversi. Pepe Coin ($PEPECOIN) e Pepe Unchained ($PEPU), ad esempio, hanno sicuramente in comune il famoso meme Pepe The Frog, ma la loro somiglianza inizia e finisce qua.

Pepe Coin è attualmente quotato sui mercati, mentre Pepe Unchained continua la sua fase di prevendita, talaltro da record. Chi sta facendo meglio dei due? Andiamo a scoprirlo di seguito.

La genesi di Pepe Coin e il rinnovamento di Pepe Unchained

Pepe Coin è entrato nel mondo delle criptovalute con la sua aria scherzosa e scanzonata, ma è stato ugualmente capace di trasformare una banale rana in un’icona crypto. I piccoli investitori hanno subito cavalcato l’onda di Pepe per far crescere i loro portafogli d’investimento, scommettendo su di un fenomeno che univa il sarcasmo della cultura internet con il serioso mondo della finanza.

Però, non tutto ciò che brilla è oro. Per fortuna, Pepe Unchained ha fatto il suo ingresso trionfale portando con sé un aggiornamento importante, di quelli che possono cambiare il modo di vedere il settore delle meme coin.

Grazie alla sua blockchain Layer 2, la Pepe Chain, questa nuova versione della rana digitale punta a superare i limiti di Pepe Coin e della layer 2 di Ethereum, offrendo velocità fino a 100 volte superiori, maggiore sicurezza e commissioni gas notevolmente ridotte.

Come anticipato all’inizio, la fase di prevendita ha raggiunto quota 15 milioni di dollari, con l’obiettivo di 16 milioni ormai alla sua portata. Ciò dimostra che non si tratta solo di un altro meme, ma di un contendente serio con un futuro davvero promettente.

I tratti distintivi di Pepe Unchained

Dire cosa rende così speciale Pepe Unchained è semplice. Partiamo dal sistema di doppio staking. Ciò si traduce per gli investitori in guadagni passivi che non si riducono alle solite briciole, ma che sono invece notevoli. Il rendimento percentuale annuo (APY) è adesso del 139%, sicuramente molto inferiore al 16.000% iniziale. Ma questo non vuol dire che, chi investe adesso e metti in stake in token, non possa guadagnare ugualmente.

Della tecnologia Layer 2 ne abbiamo accennato prima, ma vale la pena ugualmente rimarcare che permette transazioni veloci e a basso costo, una panacea per tutti coloro che si sono stancati delle lentezze e delle alte commissioni di Ethereum.

Pensiamo a questo: mentre su Ethereum una transazione potrebbe costare quasi quanto una pizza a domicilio, Pepe Unchained potrebbe ridurla a meno del costo di un caffè. Tutto questo è reso possibile dalla rete secondaria che decongestiona la blockchain principale, regalando ai suoi utenti una Layer 2 finalmente veloce.

Vantaggi per sviluppatori e investitori

Pepe Unchained ha anche un occhio di riguardo per gli sviluppatori. Attraverso il programma “Frens with Benefits“, il team offre sovvenzioni a chi vuole aiutarli a costruire la nuova Layer-2. Il “Pepe Council” intende iniziare a distribuire queste sovvenzioni nel quarto trimestre del 2024. Oltre ad aumentare l’interesse degli sviluppatori, le sovvenzioni potrebbero accelerare anche l’adozione e il miglioramento della piattaforma.

Gli investitori, nel frattempo, attendono la fine della prevendita per avere a disposizione i token messi in staking e beneficiare dei guadagni passivi ottenuti. Finora, oltre 1,1 miliardi di PEPU sono stati messi in stake. Tutto ciò alla luce del taglio dei tassi di interesse statunitensi, che ha portato il mercato delle criptovalute in una fase rialzista.

Il futuro delle meme coin è Pepe Unchained?

Pepe Unchained sta chiaramente mirando a diventare la prossima grande meme coin del 2024. La velocissima blockchain Layer 2, il protocollo di doppio staking e le sovvenzioni per gli sviluppatori sono senza dubbio carte vincenti per arrivare a tale obiettivo.

È chiaro anche il forte impegno da parte del team di Pepe Unchained a migliorare costantemente il progetto. Le loro iniziative stanno attirando sempre più interesse e facendo crescere le community di X e Telegram.

Pepe Coin non vorrà sicuramente cedere il trono di meme a tema rana. Nell’ultima settimana, il valore del token $PEPECOIN è aumentato del 29,10%, attestandosi adesso intorno ai 3,60 dollari. Sarà dura per Pepe Unchained arrivare a questo livello, ma se la Pepe Chain verrà adottata da tutte le meme coin in circolazione, nel giro di qualche anno potrebbe raggiungere o superare il prezzo attuale di Pepe Coin. Sarebbe un grandissimo traguardo, considerato che l’attuale prezzo del token PEPU è di $0,00985.

