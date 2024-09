Grazie al successo strepitoso di Pepe sin dal suo debutto nel 2023, è esplosa un’ondata di memecoin a tema rana. Uno dei principali token emergenti ‘Pepeverse’ è Mpeppe, un memecoin a tema calcistico attualmente in fase di prevendita. Potrà aumentare dopo il lancio sugli exchange?

Le prospettive per Mpeppe sono rialziste, con l’allineamento tra i casi d’uso del progetto, la domanda degli investitori e le prospettive positive del mercato.

Iniziando dal suo caso d’uso, Mpeppe è un token a tema Pepe che si distingue da molti dei suoi rivali per la sua utilità e il suo legame con il leggendario calciatore Mbappé.

Il progetto si descrive come “l’incrocio tra il tifo sportivo e l’innovazione blockchain”.

Questa è una grande distinzione perché molti progetti a tema Pepe competono per gli stessi obiettivi. Hanno una leggera variazione rispetto alla Pepe coin principale, ma non portano nulla di nuovo sul tavolo.

Mpeppe parla a milioni di tifosi di calcio ed è dotato di un’utilità tangibile. Sta lanciando una collezione NFT a tema Mbappé, che sarà ultra-premium e ne saranno disponibili solo 420 esemplari.

Il progetto sta anche costruendo una piattaforma di gioco e scommesse sportive che consentirà agli utenti di scommettere i loro token MPEPPE. Un’altra caratteristica fondamentale è il meccanismo di staking di Mpeppe.

Ecco perché la prevendita sta riscuotendo un enorme successo: finora sono stati raccolti oltre 2,9 milioni di dollari.

Ad aumentare l’entusiasmo, il famigerato “Dogecoin Millionaire” ha recentemente previsto che le meme coin a tema Pepe avrebbero avuto le performance migliori nel mercato rialzista del 2025.

